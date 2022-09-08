В США значительно расширят число точек распространения вакцин от оспы обезьян

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) заявило, что значительно расширит количество точек распространения вакцин и препаратов против оспы обезьян благодаря новому контракту на $20 млн с американской компанией AmerisourceBergen. Об этом сообщает Reuters.

HHS заявила, что в соответствии с новым контрактом сможет осуществлять до 2500 поставок в неделю замороженных доз вакцины Jynneos производства Bavarian Nordic из Стратегического национального запаса (SNS), а также поставки препарата TPOXX компании SIGA Technologies примерно в 2500 точек.

«Этот новый коммерческий контракт поможет быстрее доставлять вакцины и лекарства населению и лицам из групп риска и приблизит нас к прекращению текущей вспышки», – заявила помощник госсекретаря HHS Дон О’Коннелл.

По данным правительства, с конца мая, когда в странах, где вирус не является эндемичным, началась крупная многонациональная вспышка, в Соединенных Штатах было зарегистрировано около 20 тысяч случаев оспы обезьян.

gxpnews