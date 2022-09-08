Россия призывает ЮНИСЕФ в условиях санкций обеспечить доступ к лекарствам для детей

Россия призывает ЮНИСЕФ содействовать решению проблемы доступа детей к жизненно важным лекарственным препаратам, которая возникла из-за антироссийских санкций, заявил заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Чумаков, пишет ТАСС.

«За последние полгода Россия приняла более полумиллиона детей с Украины и Донбасса, среди них и дети с особыми потребностями здоровья. Они, как и многие российские дети с редкими и тяжелыми заболеваниями, сталкиваются с трудностями, связанными с невозможностью получить доступ к необходимым им лекарственным средствам по причине введенных в отношении нашей страны санкций», – сообщил Чумаков, выступая на второй регулярной сессии Исполнительного совета Детского фонда ООН в ходе диалога с исполнительным директором ЮНИСЕФ.

По словам зампостпреда РФ, с проблемами, в частности, столкнулся крупнейший российский фонд поддержки детей с редкими заболеваниями «Круг добра».

«Призываем ЮНИСЕФ взять эту проблему под свой контроль и содействовать обеспечению беспрепятственного доступа детей во всех странах к жизненно важным лекарственным препаратам», – сказал Дмитрий Чумаков.

gxpnews