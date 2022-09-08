Минпромторг: страны БРИКС могут изменить баланс сил в разработке лекарств

Страны БРИКС могут добиться хороших результатов, сотрудничая в вопросах биологической безопасности и общественного здравоохранения. Они также могут изменить глобальный баланс сил в разработке инновационных лекарств и вакцин. Об этом в среду, 7 сентября, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в ходе выступления на Форуме партнерства БРИКС по новой промышленной революции, который проходит в городе Сямэнь (восточная провинция Фуцзянь).

«Учитывая сильные позиции Китая и Индии в производстве фармацевтических субстанций, мы могли бы изменить глобальный баланс сил в разработке инновационных лекарств и вакцин, совместно проводить исследования, касающиеся будущих угроз здоровью и жизни наших граждан. Фактически наши страны уже встали на этот путь, установив сотрудничество в борьбе с пандемией», – цитирует замминистра ТАСС.

По его словам, также важное направление – это продовольственная безопасность.

«Здесь наши страны в значительной степени самодостаточны с точки зрения объемов производства, производства сельскохозяйственной техники, удобрений и средств для защиты растений. Тем не менее, я уверен, что, наращивая нашу совместную работу в этой сфере и обмениваясь опытом и компетенциями, мы сможем добиться значительного прогресса в решении вопроса обеспечения продовольствием, что, как вы знаете, неразрывно связано с принципами национальной безопасности», – сказал Алексей Груздев.

Медицинскую ассоциацию стран БРИКС ранее предложил создать глава Минздрава РФ.

gxpnews