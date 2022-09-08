Власти США начнут рекомендовать ежегодную вакцинацию от коронавируса

Власти Соединенных Штатов, вероятно, начнут рекомендовать ежегодную вакцинацию против COVID-19, сообщает Reuters. Министр здравоохранения США Хавьер Бесерра на брифинге в Белом доме отметил, что 90% американцев на данный момент проживают в пределах пяти миль (8 км) от пунктов вакцинации.

Чиновники заявили, что этой осенью и зимой люди смогут получить обновленные варианты вакцин в виде бустеров вместе с регулярными ежегодными прививками от гриппа. Президент Джо Байден отдельно указал в своем заявлении, что для большинства американцев «это означает одну прививку от COVID-19 раз в год, каждую осень».

Координатор Белого дома по реагированию на COVID-19 д-р Ашиш Джа заявил на брифинге, что «для подавляющего большинства американцев приближается момент, когда одна ежегодная прививка от COVID должна обеспечить высокую степень защиты от серьезных заболеваний в течение всего года».

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски заявила: несмотря на то что среднее число госпитализаций с COVID-19 в стране за семь дней снизилось на 14%, до 4500 в день, ежегодные прививки могут спасти тысячи жизней.

«Смоделированные прогнозы показывают, что использование обновленных доз вакцины против COVID-19, аналогичных годовому охвату вакциной против гриппа в начале этой осени, может предотвратить до 100 тысяч госпитализаций и 9000 смертей, а также сэкономить миллиарды долларов на прямых медицинских расходах», – сказала она.

Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи считает, что, если не появится радикально отличающийся вариант, ежегодные вакцины должны обеспечить достаточную защиту для большинства людей, но некоторым уязвимым группам может потребоваться более частая вакцинация.

«Вероятно, мы движемся в сторону ежегодной вакцинации от коронавируса, аналогичной ежегодной вакцине против гриппа, с ежегодными обновленными прививками от COVID-19, соответствующими циркулирующим в настоящее время штаммам», – приводит слова Фаучи агентство.

gxpnews