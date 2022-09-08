Индия одобрила интраназальную вакцину против коронавируса от Bharat Biotech

Индийская Bharat Biotech получила одобрение индийских регулирующих органов на интраназальную вакцину от COVID-19. Компания заявляет, что это первый такой препарат, одобренный для использования в двух дозах.

Индийская компания Bharat Biotech International получила одобрение индийского регулятора для экстренного использования интраназальной вакцины против COVID-19 iNCOVACC (BBV154). Препарат можно принимать людям в возрасте 18 лет и старше. Об этом сообщает издание Pharmaceutical-Technology.

INCOVACC — это рекомбинантная аденовирусная векторная вакцина с дефицитом репликации. Она содержит стабилизированный спайковый белок и, как утверждает Bharat Biotech, является первой в мире интраназальной вакциной, получившей одобрение для использования в двух дозах. Препарат применяется в виде капель.

Вакцина прошла успешные клинические испытания I, II и III фазы. Как пишет издание, назальная система доставки разработана, чтобы повысить рентабельность в странах с низким и средним уровнем дохода. Такой способ доставки упрощает массовую вакцинацию и, кроме того, позволяет быстро разрабатывать новые версии препарата против появляющихся вариантов вируса.

«Несмотря на отсутствие спроса на вакцины против COVID-19, мы продолжили разработку продуктов в области интраназальных вакцин, чтобы быть хорошо подготовленными <…> к будущим инфекционным заболеваниям», — заявил председатель и управляющий директор Bharat Biotech д-р Кришна Элла. «INCOVACC была разработана для эффективного распространения и простого применения», — добавил он.

Правительство Индии частично профинансировало разработку продукта и его клинические испытания в рамках программы COVID Suraksha.

Николай Соколов

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