Компания PhoreMost объединится с Roche для разработки новых препаратов

Британская PhoreMost вместе с Roche будут разрабатывать препараты в области иммунологии и гематологии. Для этого будет использоваться платформа Siteseeker от PhoreMost.

Британская фармкомпания PhoreMost, которая занимается разработкой препаратов против «не поддающихся лечению заболеваний», объявила о сотрудничестве с Roche в рамках нескольких проектов. Об этом сообщает PharmaTimes.

Компания будет использовать свою платформу фенотипического скрининга Siteseeker для поиска новых терапевтических мишеней для нескольких заболеваний. Платформа Siteseeker основана на запатентованной технологии «белковой интерференции» PhoreMost, которая исследует весь протеом (совокупность белков) в живой клеточной среде на наличие новых мишеней, связанных с любым выбранным заболеванием. Для этого используется огромное разнообразие природных белковых фрагментов.

Впоследствии любые терапевтические цели, найденные с помощью Siteseeker, станут отправной точкой для исследований, направленных на поиск лекарств в области иммунологии и гематологии. По условиям соглашения PhoreMost получит авансовый платеж, а также имеет право на выплаты в соответствии с определенными доклиническими этапами разработки.

«Сотрудничество с Roche свидетельствует о силе и универсальности Siteseeker, а также подтверждает потенциал и широкие возможности использования платформы», — заявил генеральный директор PhoreMost доктор Нил Торбет. «Мы рады, что Roche решила сотрудничать с нами, чтобы улучшить процесс создания новых лекарств с помощью Siteseeker», — добавил он.

Николай Соколов

pharmvestnik