Правительство снизило ставки льготных банковских гарантий для предприятий фармотрасли Компания PhoreMost объединится с Roche для разработки новых препаратов » Как правительство помогает производителям Практически в первые дни после введения санкций правительство начало разрабатывать меры поддержки бизнеса и промышленных предприятий. В первую очередь речь о льготном финансировании. «ФВ» подготовил подборку мер поддержки со ссылками на страницы, где можно найти подробную информацию. В начале марта объявлено сразу о нескольких кредитных программах. В частности для системообразующих организаций, оказавшихся из-за санкций в сложной ситуации. Предприятиям торговли и промышленности должны были давать кредиты под 11% годовых. На эти цели из резервного фонда в марте и апреле выделено 120 млрд руб. Но до сих пор неизвестно, получили ли компании такие кредиты. Дело в том, что актуальный перечень системообразующих предприятий не был опубликован. Весной 2020 года правительство отказалось от единого перечня. Теперь работа ведется по динамичным отраслевым спискам, которые находятся в зоне ответственности профильных министерств. В апреле 2022 года правительственная комиссия установила критерии для системообразующих предприятий. «ФВ» запросил информацию о таких кредитах системообразующим промышленным и торговым предприятиям у Минпромторга. О других кредитных программах информация на сайте министерства есть. Льготные кредиты для промышленных предприятий Программа Фонда развития промышленности «Формирование компонентной и ресурсной базы» Заемное финансирование предоставляется на приобретение оборудования для промышленного производства. Сумма займа – 10—500 млн руб.

Срок займа – не более 3 лет.

Общий бюджет проекта – от 10 млн руб.

Софинансирование не требуется.

Процентная ставка — 5% годовых. Кредиты на приобретение приоритетной для импорта продукции Поддержка импортеров, поставляющих на территорию РФ приоритетную импортную продукцию. Кредиты выдаются по импортным контрактам (приобретение и ввоз на территорию Российской Федерации, включая транспортировку, приоритетной продукции), заключенным после 1 марта 2022 года в иностранной валюте между заемщиком (уполномоченным лицом) и иностранным поставщиком. Цена импортного контракта, в отношении которого может быть привлечено финансирование, — не менее 3 млн руб. В перечне приоритетной импортной продукции — ряд категорий продовольственных товаров, лекарств, фармацевтической продукции, транспортных средств, строительных материалов, различных станков, сельскохозяйственных машин, электроники (полный перечень продукции). Сумма займа – до 10 млрд руб.

Срок займа: не более года по соглашению на приобретение продукции; не более 36 месяцев по соглашению для закупки сырья, комплектующих и оборудования.

Процентная ставка: не более 3/10 ключевой ставки ЦБ плюс 3 (три) процентных пункта 5% годовых, на 27.05.2022 ключевая ставка — 11%, процентная ставка по программе — 6,3% годовых. Льготные кредиты малому и среднему бизнесу Программа Корпорации МСП и ЦБ «ПСК Инвестиционная» Сумма займа – от 3 млн до 1 млрд руб.

Срок займа – до 3 лет.

Процентная ставка – до 11% годовых.

Кто может получить – малые и средние предприятия любых отраслей.

Цели – на создание, приобретение основных средств, в том числе для модернизации и технического перевооружения, для строительства, реконструкции, модернизации объектов капитального строительства, для пополнения оборотных средств*, на рефинансирование ранее полученных кредитов*. *в банках с рейтингом ниже «BB(RU)» по классификации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО) или «ruBB» по классификации кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА» можно получить кредит на пополнение оборотных средств и рефинансирование Программа «1764» Сумма займа: для микропредприятий (число сотрудников не превышает 15 человек, а годовая выручка – 120 млн руб.) – до 200 млн руб., для малого бизнеса – до 500 млн руб., для среднего – до 500 млн руб. на пополнение оборота и до 2 млрд руб. на инвестиции; минимальный размер кредита – 500 тыс. руб.

Срок займа: на оборотные средства – до 3 лет; на инвестиционные цели – до 10 лет; на рефинансирование – на срок, не превышающий первоначальный срок кредита и верхний предел по инвестцелям.

Ставка: 15% для микро- и малых предприятий; 13,5% – для средних предприятий.

Кто может получить – компании малого и среднего бизнеса, ИП и самозанятые, работающие в приоритетных для государства отраслях как по основному, так и по дополнительному ОКВЭД. Программа «Инвестиционный льготный кредит» Срок действия льготного периода составит 3 года, в следующие 2 года ставка будет рассчитываться по формуле «ключевая ставка на дату подписания договора + не более чем 2,75%». Сумма займа – от 50 млн до 1 млрд руб.

Срок займа – до 10 лет.

Ставка: для среднего бизнеса – 3%, для малого и микробизнеса – 4,5%.

Кто может получить – в рамках пилота – обрабатывающее производство, переработка сельхозпродукции, логистика и гостиничный бизнес. Полный перечень пилотных кодов ОКВЭД

Цели – закупка оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств. Кредитные каникулы С 1 марта по 30 сентября 2022 года субъекты малого и среднего бизнеса могут обратиться в банк с просьбой отсрочки по возврату кредита или уменьшить размер платежей в течение льготного периода. Отсрочка предоставляется в срок до шести месяцев. Другие меры поддержки промышленных предприятий Льготные банковские гарантии для системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности Субсидия предоставляется банкам на возмещение недополученных ими доходов по операциям от предоставления независимых гарантий системообразующим организациям фарм- и медпромышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации фарм- и медпромышленности и торговли. Субсидия предоставляется по фактически выданной банковской гарантии в рамках заключенного между принципалом и получателем субсидии договора (соглашения) о предоставлении банковской гарантии в размере до 2% годовых. В сентябре 2022 года приняты поправки о снижении ставки до 0,5%. Принципалы (предприятия) выбирают кредитную организацию из числа включенных в перечень системно значимых кредитных организаций. Гранты на компенсацию затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств Гранты предоставляются российским промышленным предприятиям на компенсацию на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным в целях пополнения оборотных средств. Основные условия: компенсация до 90 % затрат на уплату процентов по кредиту, но не более размера ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на дату уплаты процентов по кредитному договору,

совокупный объем финансовой поддержки предприятия не превышает 50 млн руб.,

предоставляется в течение 10 рабочих дней со дня обращения в региональный фонд развития промышленности, но не чаще одного раза в месяц,

кредитный договор и (или) дополнительное соглашение к кредитному договору об открытии кредитной линии заключены в рублях после вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации № 686 от 18.04.2022 (далее — ПП РФ № 686),

компенсация части затрат осуществляется в отношении процентов, начисленных за период со дня вступления в силу ПП РФ № 686 по 31 декабря 2022 года и фактически уплаченных субъектом промышленности. Продвижение товаров российских производителей на телевидении Субсидия предоставляется АНО «Национальные приоритеты» на софинансирование расходов производителей потребительских непродовольственных товаров на размещение рекламы. Для участия в отборе поддержки (софинансирования) предприятию необходимо быть включенным в специальный реестр Минпромторга. 50% расходов на размещение рекламы для производителей потребительских непродовольственных товаров.

70% расходов на размещение рекламы для субъектов МСП — производителей потребительских непродовольственных товаров.

Товары, участвующие в программе: одежда, обувь, медицинские изделия и лекарственные средства, товары для детей, товары для занятий спортом, бытовая техника, товары для дома и гигиены, включая парфюмерию, косметику, бытовую химию. pharmvestnik