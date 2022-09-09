FDA одобрило потенциального конкурента «Ботокса»

Компания Revance Therapeutics сообщила, что получила одобрение американского регулятора FDA на препарат для борьбы с морщинами Daxxify. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Одобрение препарата в США основывалось на данных, полученных в рамках программы клинических испытаний SAKURA III фазы. В исследовании приняли участие более 2,7 тыс. пациентов, которым сделали 4,2 тыс. процедур.

Согласно пресс-релизу компании, результаты терапии были заметны уже через несколько дней после ее начала. У 98% испытуемых на 4-й неделе испытаний морщины исчезли или были выражены «незначительно». У некоторых пациентов результаты лечения сохранялись по истечении 9 месяцев. Компания сообщает, что Daxxify безопасен и хорошо переносится, в ходе клинических испытаний не сообщалось о серьезных побочных эффектах, связанных с препаратом.

Данные испытания «продемонстрировали, что Daxxify хорошо переносится и обеспечивает клинически значимое улучшение с долгосрочными результатами и высокой степенью удовлетворенности пациентов», — заявил доктор медицинских наук и содиректор объединения дерматологов SkinCare Physicians Джеффри Довер.

Reuters пишет, что Daxxify может стать потенциальным конкурентом «Ботокса» от AbbVie на рынке инъекционных препаратов для лица в США. Емкость этого рынка составляет 3,2 млрд долл., отмечает новостное агентство.

Николай Соколов

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