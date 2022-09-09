Pfizer направила 100 тысяч курсов Paxlovid странам с низким уровнем доходов населения

Компания Pfizer пожертвовала 100 тысяч курсов своего противовирусного препарата Paxlovid для лечения COVID-19 новой группе специалистов, стремящейся улучшить доступ к препарату в странах с низким и средним уровнем дохода, сообщает Reuters.

Консорциум по распространению методов лечения коронавируса, созданный такими организациями, как Университет Дьюка и Clinton Health Access Initiative, заявил, что работает с министерствами здравоохранения в 10 странах над созданием национальных программ тестирования и лечения. Усилия организации направлены на то, чтобы пациенты с высоким риском в ряде стран начали терапию к концу этого месяца.

В то время как Paxlovid широко доступен во многих странах с высокими доходами населения, его доступность сильно ограничена в более бедных государствах, что отражает различия в глобальном реагировании на COVID-19, отмечает агентство.

Pfizer уже заключила сделку с несколькими производителями непатентованных лекарств, чтобы производить аналоги Paxlovid по более низкой цене для стран с низким и средним уровнем доходов. Ожидается, что эти страны будут продавать свои версии препарата консорциуму, когда их продукты будут одобрены, что, вероятно, произойдет в ближайшие несколько месяцев.

Ранее газета Financial Times сообщила, что спрос на противовирусный препарат Paxlovid компании Pfizer может резко упасть. Эксперты утверждают, что к концу 2022 года на глобальном рынке может образоваться избыток в 70 млн курсов Paxlovid. Аналитики отмечали, что распространение Paxlovid тормозит недостаточная осведомленность населения о средстве и опасения медиков по поводу того, как препарат взаимодействует с другими средствами.

gxpnews