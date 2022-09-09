«Почта России» поможет доставлять онлайн-заказы лекарств жителям ДФО и Арктики

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и «Почта России» подписали соглашение по разработке комплекса мер для развития малого и среднего предпринимательства на Дальнем Востоке и обеспечения жителей труднодоступных регионов лекарственными препаратами (ЛП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Почты России».

Соглашение подписали генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев и гендиректор «Почты России» Максим Акимов.

«Основная цель этой социальной инициативы – создать условия для развития малого и среднего бизнеса в городах с населением до 100 тысяч человек, а также обеспечить баланс доступности, качества и безопасности услуг по розничной дистанционной торговле рецептурными лекарственными препаратами для всех категорий дальневосточников и северян», – пояснили в пресс-службе.

Особое внимание уделят получателям, которые проживают в населенных пунктах без аптек, а также ограниченным в возможностях передвижения гражданам или относящимся к группе риска коронавируса. Для сохранности качества и свойств ЛП их будут доставлять с помощью специальных транспортных средств с температурным режимом в созданные в отделениях почтовой связи аптеки.

«В „Почте России” напомнили, что почтальоны уже доставляют до двери онлайн-заказы безрецептурных препаратов, ассортимент – более чем 10 тысяч наименований. В дальнейшем почтовый оператор планирует расширить географию доставки. Также после принятия необходимых законодательных изменений „Почта России” планирует привозить рецептурные и льготные лекарства, а в будущем будет доставлять фармпрепараты в поликлиники и больницы», – отмечает издание.

«Почта России» в конце августа объявила о запуске доставки лекарств на дом в небольших городах 77 регионов.

Ранее также стало известно, что «Почта России» начнет в пилотном режиме доставлять безрецептурные препараты с 1 сентября.

gxpnews