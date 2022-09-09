Страны ЕС начали получать вакцины от новых штаммов COVID-19

В ряд стран Евросоюза уже на этой неделе поступают вакцины, которые защищают от новых штаммов коронавирусной инфекции. Об этом до начала неформального заседания Совета министров здравоохранения ЕС заявила журналистам директор Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук, сообщает ТАСС.

«Покупка и распределение в ЕС вакцин против серьезных заболеваний являются одной из главных тем министерской встречи. Согласно прогнозам экспертов, новая волна эпидемии коронавируса может накрыть европейские государства в ближайшие месяцы. Поэтому на национальном уровне необходимо как можно быстрее реализовать программы вакцинации населения государств сообщества», – пишет издание.

Как стало известно ранее, в ЕС обеспокоены сокращением числа тестов на онкозаболевания во время пандемии.

gxpnews