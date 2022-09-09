Стоит ли делить фармотрасль на своих и чужих?

Санкции, введенные в отношении России в 2022 году, негласно разделили фармацевтический рынок на два сообщества – представительства Big Pharma и отечественные предприятия. У каждого из них сформировалась своя стратегия развития в новых реалиях. Первые сокращают активность в России, в том числе маркетинг и локализацию, и выстраивают новые отношения с регуляторами. При этом пытаются эффективно управлять ожиданиями штаб-квартир и сохранять позиции на рынке. Вторые ориентируются на масштабирование производства и новые преференции со стороны государства.

Должна ли различаться стратегия регуляторов в отношении зарубежных и российских компаний? И как такое разделение может сказаться на доступности лекарственных препаратов в России?

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