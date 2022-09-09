Berlin-Chemie отстояла право на признание общеизвестными брендов «Мезим» и «Мезим Форте»

Немецкая Berlin-Chemie отстояла право на признание общеизвестными в России брендов «Мезим» и «Мезим Форте». Суд по интеллектуальным правам удовлетворил соответствующее заявление фармкомпании.

Суд по интеллектуальным правам удовлетворил заявление немецкой фармацевтической компании Berlin-Chemie AG. Он признал недействительным отказ Роспатента признать знаки препаратов «Мезим» и «Мезим Форте» общеизвестными на территории России. Такая информация размещена на сайте суда, пишет «Интерфакс».

В материалах дела говорится, что Berlin-Chemie просила признать общеизвестными знаки в отношении товаров 5-го (лекарственные средства для человека, а именно средства, способствующие пищеварению) класса МКТУ.

По данным сайта Роспатента, знак «Мезим» (№ 152521) был зарегистрирован на имя немецкой компании в апреле 1997 года по 5-му классу МКТУ. В 2016 году регистрация знака была продлена до конца февраля 2026 года. Знак «Мезим Форте» (№ 248463) был зарегистрирован в июне 2003 года тоже по 5-му классу МКТУ. Охрана продлена до середины 2032 года.

Фото: Маргарита Грошева

Артем Косенок

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