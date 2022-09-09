Roche приобретает биофармацевтическую компанию Good Therapeutics за $250 млн

Roche подписала окончательное соглашение о приобретении американской биофармацевтической компании Good Therapeutics. Авансовый платеж составит $250 млн, сообщает Pharmaceutical Technology.

Good Therapeutics занимается разработкой препаратов IL-2, регулируемых PD-1, которые основаны на инновационной технологии условно активных препаратов. После поглощения Roche получит права на условно активную программу IL-2, регулируемую PD-1, компании Good Therapeutics. Кроме того, компания получит эксклюзивное право на технологию платформы Good Therapeutics для разработки терапии агонистами рецепторов IL-2, регулируемыми PD-1.

Основатель и генеральный директор Good Therapeutics Джон Маллиган сказал: «Good Therapeutics была основана для создания нового класса условно активных терапевтических средств, которые будут более эффективными и позволят избежать проблемы системной иммунной активации, наблюдаемой при использовании предыдущих версий таких препаратов. Мы сосредоточились на PD-1-IL-2 как на биологии, которая имеет большой потенциал для пользы пациентов».

Помимо авансового платежа за акции Good Therapeutics, Roche также произведет дополнительные платежи при достижении заранее определенных этапов разработки, регулирования и коммерческой деятельности.

Заключив сделку, команда Good Therapeutics намерена использовать свою технологию для разработки условно активных методов лечения других целей иммуноонкологии, а также в новой фирме Bonum Therapeutics.

Джеймс Сабри, глобальный глава Roche Pharma Partnering, сказал: «Мы рады включить инновационную программу Good IL-2, регулируемую PD-1, в нашу существующую линейку онкологических препаратов, которая прекрасно дополняет наши усилия по терапии нового поколения IL-2, нацеленной на PD-1, и нашу более широкую онкологическую стратегию, направленную на предоставление онкологическим больным инновационных решений и улучшение результатов лечения. Благодаря нашему проверенному опыту в области иммунотерапии рака, мы располагаем хорошими возможностями для использования наших глубоких открытий, разработок, клинических и производственных возможностей, а также глобального охвата, чтобы как можно быстрее предлагать инновационные продукты из этой программы для пациентов».

Ожидается, что сделка по приобретению будет завершена в третьем квартале этого года при условии получения необходимых разрешений.

Как стало известно ранее, PhoreMost и Roche будут разрабатывать препараты в области иммунологии и гематологии.

gxpnews