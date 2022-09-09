Главный лаборант Минобороны возглавил Федерацию лабораторной медицины

Завкафедрой клинической биохимии и лабораторной диагностики Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова и главный лаборант Министерства обороны России Андрей Иванов избран президентом Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» (ФЛМ). Ранее Иванов был вице-президентом ассоциации. Выборы проходили на безальтернативной основе – руководитель отдела лабораторной диагностики НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Михаил Годков, на протяжении четырех лет возглавлявший ФЛМ, не баллотировался на новый срок из-за исчерпания лимита в два срока, но был избран на должность вице-президента ассоциации.

Всего в конференции приняли участие 107 делегатов ФЛМ. За Андрея Иванова проголосовали 104 делегата, один – против, еще один воздержался.

Руководитель отдела лабораторной диагностики НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Михаил Годков, с 2018 года занимавший пост президента на протяжении двух сроков, был избран вице-президентом ФЛМ. За него проголосовали 100 делегатов, четверо – против.

Ученым секретарем ассоциации вместо завкафедрой клинической лабораторной диагностики РНИМУ Н.И. Пирогова Сергея Щербо избрана Ольга Тарасенко (ранее была заместителем руководителя Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники Росздравнадзора).

Кроме того, Андрей Иванов, Михаил Годков, Ольга Тарасенко, а также исполнительный директор ФЛМ Аркадий Гольдберг и главный внештатный специалист Минздрава России по клинической лабораторной диагностике Татьяна Вавилова были избраны в бюро президиума ФЛМ.

В наблюдательный совет ассоциации избраны 11 человек, свои посты в нем сохранили гендиректор ГК «Юнимед» Александр Шибанов и основатель лабораторной службы «Хеликс» Юрий Андрейчук.

Михаил Годков был избран на пост президента ФЛМ в октябре 2018 года после ухода Анатолия Кочетова, возглавлявшего ассоциацию два срока с момента основания в 2014 году. В августе 2018 года Кочетов заявил об отставке и отказе от членства в организации на фоне разногласий с членами президиума и наблюдательным советом на дальнейший путь развития федерации – в частности, в связи с участием ФЛМ в осуществляемом ИМЦ концерна «Вега» (входит в ГК «Ростех») проекте централизации региональных лабораторных служб. Осенью 2020 года Михаил Годков был переизбран на пост президента ФЛМ на второй срок.

Андрей Иванов – доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, врио начальника кафедры клинической биохимии и лабораторной диагностики Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, главный лаборант Минобороны РФ. В феврале 2022 года Иванов был назначен главным внештатным специалистом по микробиологии Санкт-Петербурга. Эту должность он совмещает с должностью главного внештатного специалиста по клинической лабораторной диагностике.

Федерация лабораторной медицины ­­­– крупнейшее профессиональное объединение специалистов лабораторной медицины, производителей и дистрибьюторов лабораторного диагностического оборудования и расходных медицинских материалов. ФЛМ базируется на добровольном членстве, основана в 2014 году. Ассоциация объединяет более 13,5 тысячи специалистов (не менее 14,4% от общего числа специалистов в России), 53 производителя и поставщика, три госмедорганизации, 19 частных лабораторий и 18 общественных организаций.

Фото: mediexpo.ru

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