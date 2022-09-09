CAR-T-препарат Gilead впервые одобрен для лечения лейкемии у людей старше 26 лет

Gilead получила одобрение на CAR-T-терапию Tecartus для лечения острого лимфобластного лейкоза в Евросоюзе. Препарат предназначен для пациентов старше 26 лет, что позволяет ему конкурировать с Kymriah от Novartis, который показан пациентам до 25 лет.

Европейская комиссия одобрила препарат подразделения Gilead Kite Pharma Tecartus для пациентов с рецидивирующим или рефрактерным пре-В-клеточным острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ). Об этом сообщает издание PharmaPhorum.

Это четвертое показание Tecartus, одобренное в ЕС, и первое при лейкемии. Издание пишет, что оно может придать дополнительный импульс продажам препарата. Кроме того, препарат избежит конкуренции со стороны Kymriah от Novartis, одобренного по тому же показанию. Tecartus одобрен для пациентов с 26 лет, а Kymriah – для людей до 25 лет.

Во II квартале этого года продажи Tecartus выросли на 78%, до 73 млн долл., благодаря одобрению препарата для лечения ОЛЛ у взрослых в США, а также новому показанию против ранее подвергавшейся лечению мантийно-клеточной лимфомы (МКЛ). Продажи Kymriah, напротив, упали на 7%, до 136 млн долл., за тот же период.

ОЛЛ диагностируется примерно у 64 тыс. человек во всем мире ежегодно. Заболевание гораздо чаще встречается у молодых пациентов: около 85% случаев наблюдается у детей в возрасте до 15 лет. По этой причине показания Kymriah направлены на более актуальную популяцию пациентов. Тем не менее у половины пациентов ОЛЛ рецидивирует, что дает возможность для применения Tecartus.

Препарат показал хорошие результаты в ходе исследования ZUMA-3. Оно продемонстрировало, что 71% пациентов, которые ранее получали лечение, дают полный ответ на CAR-T-терапию. Более того, медиана общей выживаемости для всех пациентов составляла более двух лет и почти четыре года для тех, у кого был зафиксирован ответ на лечение.

Николай Соколов

pharmvestnik