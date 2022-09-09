Прокуратура Парижа начала уголовное расследование в связи с неисправными аппаратами ИВЛ Philips

Департамент парижской прокуратуры начал предварительное уголовное расследование в связи с неисправными аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Philips. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру, подтвердившую появившиеся во французских СМИ сообщения.

Компания Philips начала крупный международный отзыв аппаратов ИВЛ и аппаратов для остановки дыхания во сне в 2021 году из-за пенопластовой части, которая может разлагаться и становиться токсичной, потенциально вызывая рак. Несколько французских пользователей аппаратов ИВЛ подали уголовные жалобы.

В июне этого года компания отозвала около 4 млн собственных дыхательных аппаратов и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как стало известно ранее, Philips отзывает некоторые маски, которые использовались с респираторами, из соображений безопасности.

gxpnews