В Уссурийске в 2022 году начнут строить новый цех фармзавода «Ист-Фарм»

ГК «Фармасинтез» и правительство Приморского края в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на поддержку инвестпроекта по созданию первого в России импортозамещающего производства лекарств для парентерального (внутривенного) питания из перечня ЖНВЛП и средства для наркоза для внутривенного введения с МНН пропофол.

Общий объем инвестиций ГК «Фармасинтез» в новое производство составит 750 млн рублей. Строительство нового цеха начнется в этом году на базе фармзавода «Ист-Фарм» в Уссурийске. Открытие запланировано на третий квартал 2023 года.

«Производство парентерального питания – уникальный и социально важный проект, призванный помочь людям, находящимся в коме или в остром постоперационном периоде, онкобольным – всем, кто не может принимать пищу самостоятельно. В настоящее время Россия такую продукцию импортирует, и у нас есть шанс стать первым отечественным производителем парентерального питания, снизить цены на внутреннем рынке и обеспечить потребность лечебных учреждений не только Дальнего Востока, но и других регионов России. Уже выпущены опытные серии, идет процесс регистрации первых препаратов: аминокислот и эмульсий», – отметил генеральный директор ООО «Ист-Фарм» Юрий Скачко.

gxpnews