Рецептурным препаратам не место в интернете

Эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств планируется с марта 2023 по 2026 год. Однако большинство фармацевтов против этого, показывает опрос, проведенный в сообществе «Фарма РФ». Фармацевты считают, что эксперимент выгоден только маркетплейсам, которые получат дополнительный доход от продаж рецептурных препаратов, а вот сами аптеки пострадают: и за счет снижения прибыли, и из-за окончательного подрыва престижа профессии провизора.

С марта следующего года должен начаться эксперимент по дистанционной торговле лекарственными препаратами. Сейчас в проект включены Москва, Московская и Белгородская области. Но, судя по опросу, проведенному в сообществе «Фарма РФ», фармацевты не в восторге от этой инициативы: 62,9% считают, что рецептурные препараты должны продаваться только в аптеках.

Впрочем, участники опроса признают, что дистанционная продажа препаратов имеет свои преимущества: 48,3% считают, что повысится доступность препаратов для маломобильных пациентов, 43,8% – что препараты могут стать более доступными в удаленных населенных пунктах, не имеющих аптек, 25,7% отмечают экономию времени на поход в аптечный пункт. Но 27% не видят преимуществ и считают дистанционную продажу рецептурных препаратов неправильной и опасной.

Однако и те, кто отмечает некоторые плюсы дистанционной продажи, видят и недостатки, основной из них – невозможность контроля: об опасности реализации товара без проверки рецептов и удостоверения личности говорят 79,5% опрошенных, а о повышении риска продажи контрафактной, низкокачественной и поддельной продукции – 64,1%. Другие недостатки: окончательно будет подорван престиж фармацевтического образования и профессии провизора (72,5%), дистанционная продажа сделает невозможным получить фармацевтическое консультирование (54,7%).

Эксперимент повлияет и на работу аптек, считают опрошенные: 74% уверены, что дистанционная продажа рецептурными препаратами приведет к снижению товарооборота и рентабельности обычных аптек. 54,7% думают, что это усилит конкуренцию между онлайн- и офлайн-аптеками, а 46,5% – что такие действия приведут к оттоку специалистов из офлайн-аптек.

Большинство опрошенных считают, что основными заинтересованными лицами в эксперименте с дистанционной продажей лекарственных препаратов являются маркетплейсы, которые руководствуются исключительно своими интересами: 71,5% опрошенных считают, что маркетплейсам интересна прибыльность рынка. Еще 39,4% считают, что во внедрении дистанционных продаж виновато само фармсообщество, отказавшееся от борьбы за свои права, а 33,4% уверены в неизбежности перехода к дистанционному способу продаж, объясняя его веянием времени.

Методология: опрос проходил в сообществе «Фарма РФ» с 12 по 29 августа, в нем приняли участие 404 человека.

gxpnews