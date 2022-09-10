FDA может сократить тысячи своих сотрудников

Тысячи сотрудников FDA могут потерять работу, если американский Конгресс не разберется с финансированием агентства. Законодатели не могут принять бюджет регулятора.

Тысячи сотрудников американского медицинского регулятора FDA могут лишиться работы, об этом сообщает издание Bloomberg Law.

Агентство может лишиться доходов от специального сбора, который ему выплачивают фармацевтические компании, производители медицинского оборудования и другие представители отрасли. Этот сбор предназначен для облегчения рассмотрения заявок на новые препараты. В 2021 финансовом году 46% от общего бюджета FDA в размере 6,1 млрд долл. составили эти сборы. Они помогли обеспечить зарплату более 18 тыс. штатных сотрудников.

Американские законодатели пока что заняты дебатами о том, давать ли регулятору разрешение на взимание этих сборов. На рассмотрении находятся несколько законопроектов, и американский Конгресс пока что не может согласовать окончательное решение. Если оно не будет принято до конца сентября, полномочия FDA истекут, и агентство лишится финансирования.

Потеря дохода от этих сборов может подорвать способность FDA оценивать новые лекарства и медицинские устройства. Это может увеличить время рассмотрения заявок на препараты и отсрочить их выход на рынок. Также FDA будет уделять меньше внимания кризису в области здравоохранения, связанному с COVID-19.

«Задержка <…> поставит под угрозу важные усилия в области общественного здравоохранения, такие как наша способность обеспечить доступ к бустерам и терапевтическим средствам против COVID-19 и противостоять новым заболеваниям, таким как оспа обезьян», — заявил представитель FDA.

Сокращение рабочих мест также поставит под угрозу способность FDA обеспечивать безопасность пациентов, участвующих в клинических испытаниях, и рассматривать новые заявки на препараты для лечения заболеваний, в которых у пациентов существует высокая потребность.

Николай Соколов

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