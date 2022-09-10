В России в ближайшие десять лет могут не выйти на рынок около 300 разрабатываемых лекарств

В ближайшие десять лет российские пациенты могут не получить порядка 300 разрабатываемых лекарств. В их числе препараты для борьбы с заболеваниями, считающимися неизлечимыми.

В России в ближайшие десять лет могут не выйти на рынок около 300 препаратов, разрабатываемых сейчас международными фармкомпаниями. Об этом говорится в исследовании Центра по математическому моделированию в разработке лекарств Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, пишет «Коммерсантъ». В их числе ряд препаратов «прорывных терапий», в том числе для борьбы с заболеваниями, которые сейчас считаются неизлечимыми, указывают авторы исследования.

Оценки сделаны на основе портфеля разработок 20 крупнейших глобальных фармкомпаний по выручке и ряда биотехнологических стартапов. В расчет Центр брал препараты, по которым проводится хотя бы первая фаза клинических исследований. Всего отобрано 6 тыс. перспективных разработок. По статистике, 5—10% из них завершаются выводом препарата на рынок — это минимум, чтобы окупить инвестиции, уточнили в Центре.

Как ранее писал «ФВ», рынок международных многоцентровых клинических исследований (ММКИ) резко сократился в 2022 году. Так, во II квартале выдано 36 разрешений на их проведение, за этот же период прошлого года — 75. При этом резко выросло количество одобрений проведения биоэквивалентности российскими компаниями.

Начиная с марта ряд зарубежных фармкомпаний сделали заявления об изменении в своей работе в России. Они касаются прекращения инвестиций и приостановки новых клинических исследований в стране. Часть компаний объявили, что продолжат следить за развитием ситуации и могут в дальнейшем изменить подход к работе в России.

Фото: DCStudio/ru.freepik.com

Артем Косенок

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