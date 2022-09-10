RNC Pharma сообщила о росте уровня концентрации e-com-сегмента российского фармритейла

Аналитики RNC Pharma сообщили, что уровень концентрации e-com-сегмента российского фармритейла по итогам I—II кварталов 2022 года продолжил расти. Также они отмечают, что динамика продаж в первом полугодии достигла 51,3% при проведении расчетов в рублях.

Суммарный объем онлайн-продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (лекарственные препараты + парафармацевтика) в России по итогам I—II кварталов 2022 года достиг величины 142,5 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Это сопоставимо с общим объемом сферы e-com по итогам всего 2020 года. Динамика продаж относительно I—II кварталов 2021 года достигла 51,3% при проведении расчетов в рублях. Как отмечают аналитики RNC Pharma, показатель прироста в I квартале 2022 года был значительно выше (на уровне 69,6%). Во II квартале отрасль вернулась к более-менее стандартной модели потребления, но представители e-com все равно заметно опережали динамику коллег из офлайн-канала.

Доля e-com в общем объеме российской фармрозницы, включая продажи парафармацевтики, по итогам I—II кварталов 2022 года достигла 16,4%. Рост роли сферы электронной коммерции продолжается даже несмотря на искусственное торможение процесса запуска продажи Rx-препаратов с возможностью доставки, но эта категория в основном растет за счет увеличения роли бронирования.

Суммарная выручка организаций, вошедших в TOP20, за период достигла 123,2 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Общая доля крупнейших компаний по сравнению с итогами I квартала 2022 года продолжила рост. Сейчас она составляет 86,4%, причем если показатели начала года с учетом ажиотажного спроса можно было воспринимать как статистический выброс, то сейчас очевидно, что уровень концентрации к I—II кварталам 2021 года серьезно увеличился. Тогда на долю компаний в рамках «двадцатки» приходилось 83,7% сферы e-com.

Рост роли крупных компаний будет продолжаться, поскольку они последовательно наращивают объем инвестиций в сегмент. К тому же и общее количество крупных игроков в онлайн-канале сейчас растет. Так, в конце июля 2022 года фармдистрибьютор «Пульс» запустил онлайн-проект polza.ru. Сервис развивается на базе партнерских аптек оптовой компании, а «Пульс» сейчас крупнейший с точки зрения объема выручки российский фармдистрибьютор, который отгружает товар по меньшей мере в 57 тыс. российских аптек. Не все они станут партнерами проекта, но работая даже с 20% от этого количества, можно претендовать на вхождение в число топовых игроков сферы электронной коммерции, отмечают аналитики.

Это перспективы скорее будущего года. Пока позиции в рамках первой тройки игроков остаются неизменными, абсолютным лидером остается «Аптека.ру». Организация по состоянию на 1 июля 2022 года объединяла более 26,5 тыс. аптечных учреждений, причем только за апрель—июнь 2022 года число партнеров увеличилось более чем на 2,4 тыс. Аналогичный проект «ЗдравСити» от «Протека» в количественном отношении не рос, общее количество аптек тут даже сократилось на 37, но с точки зрения динамики продаж сервис заметно опережал отраслевого лидера. Здесь относительно I—II кварталов 2021 года прирост составил 62%, тогда как проект компании «Катрен» нарастил выручку на 37%.

Кратную динамику продаж по итогам I—II кварталов 2022 года в двадцатке показывали сразу четыре компании. Максимальный показатель демонстрирует «Еаптека»: относительно I—II кварталов 2021 года оборот вырос в 2,2 раза. Практически такой же показатель показывает объединенная сеть «Эркафарм» и «Мелодия здоровья». Здесь же назовем онлайн-проекты сетей «Апрель» (рост в 2,1 раза) и «Ригла» (в 2 раза). Причем если «Апрель» показывает беспрецедентный рост базовой инфраструктуры (за последние три месяца сеть выросла на 621 аптеку), то «Ригла» делала ставку прежде всего на развитие сервисной составляющей. Сокращение динамики фиксировалось только у трех компаний из 20.

ТОР20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам I—II кварталов 2022 года**

№ Компания* Центральный офис Объем валовых e-com-продаж в I—II кв. 2022, млрд руб. Прирост продаж относительно I—II кв. 2021, %, руб. Доля1 на розничном коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам I—II кв. 2022, %, руб. 1 Аптека.Ру Новосибирск 38,0 37 4,4 2 Еаптека Москва 12,4 121 1,4 3 Ригла Москва 11,8 106 1,4 4 ЗдравСити Москва 7,5 62 0,9 5 АСНА2 Москва 7,2 51 0,8 6 Неофарм Москва 6,6 56 0,8 7 ИРИС Москва 6,2 36 0,7 8 ОАС Эркафарм и Мелодия здоровья Новосибирск 6,0 117 0,7 9 Апрель Краснодар 5,6 111 0,6 10 Аптечная сеть 36,62 Москва 3,5 93 0,4 11 Здоров.ру Москва 3,5 76 0,4 12 Фармленд Уфа 3,1 39 0,4 13 Вита Самара 3,0 49 0,3 14 Планета здоровья2 Пермь 2,9 49 0,3 15 Монастырев.рф Владивосток 2,8 24 0,3 16 Имплозия2 Самара 1,7 -29 0,2 17 Ваша № 1 Москва 0,7 40 0,1 18 Аптека25.рф Владивосток 0,3 -52 0,04 19 Алоэ (ранее Эдифарм) Санкт-Петербург 0,3 -19 0,0 20 ОАС Челябинск Челябинск 0,1 14 0,01 1 Доля рассчитана от суммарного объема коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ. 2 Экспертная оценка. Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

* В числе представителей e-com-сегмента мы учитываем только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция, также в данных объемах не включена выручка представителей «серого» онлайн-бизнеса, связанных с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие незарегистрированные в России дженерики.

** В рейтинг не включена компания ozon.ru по причине отказа предоставления необходимых для расчета данных.

Артем Косенок

pharmvestnik