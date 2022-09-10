Минпромторг определился с порядком запроса доступа к коммерческой тайне производства лекарств. Документ размещен на портале проектов правовых нормативных актов.
Минпромторг разместил на портале проектов правовых нормативных актов порядок запроса доступа к коммерческой тайне производства лекарств. Документ разработан для реализации поправок в ст.45 ФЗ № 61 от 12.04.2010 «Об обращении лекарственных средств». Проект приказа устанавливает порядок межведомственного информационного взаимодействия Минздрава и Минпромторга для лицензирования производства лекарственных средств для медицинского применения и инспектирования субъектов обращения препаратов на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики.
Согласно документу Минпромторг будет направлять в Минздрав запрос, в котором будут указаны:
- полное наименование производителя лекарственного средства;
- наименование препарата в соответствии с регистрационным удостоверением;
- полное наименование и адрес производственной площадки (адреса производственных площадок);
- реквизиты регистрационного удостоверения;
- перечень запрашиваемых документов и сведений с указанием ссылки на конкретную структурную единицу (перечень структурных единиц) ч.5 ст.18 ФЗ № 61 от 12.04.2010 «Об обращении лекарственных средств».
В начале июля Госдума одобрила в третьем окончательном чтении закон, предоставляющий Минпромторгу право на получение информации о производстве лекарств, являющейся коммерческой тайной. Передача информации должна проходить в рамках межведомственного информационного взаимодействия. При этом Минздрав должен будет уведомлять производителя о передаче информации Минпромторгу, писал «ФВ».
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Артем Косенок
Таисия Кубрина
pharmvestnik