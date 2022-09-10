Минпромторг определился с порядком запроса доступа к коммерческой тайне производства лекарств

Минпромторг разместил на портале проектов правовых нормативных актов порядок запроса доступа к коммерческой тайне производства лекарств. Документ разработан для реализации поправок в ст.45 ФЗ № 61 от 12.04.2010 ‎«Об обращении лекарственных средств». Проект приказа устанавливает порядок межведомственного информационного взаимодействия Минздрава и Минпромторга для лицензирования производства лекарственных средств для медицинского применения и инспектирования субъектов обращения препаратов на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики.

Согласно документу Минпромторг будет направлять в Минздрав запрос, в котором будут указаны:

полное наименование производителя лекарственного средства;

наименование препарата в соответствии с регистрационным удостоверением;

полное наименование и адрес производственной площадки (адреса производственных площадок);

реквизиты регистрационного удостоверения;

перечень запрашиваемых документов и сведений с указанием ссылки на конкретную структурную единицу (перечень структурных единиц) ч.5 ст.18 ФЗ № 61 от 12.04.2010 «Об обращении лекарственных средств».

Минздрав после поступления запроса должен будет зарегистрировать его в системе делопроизводства и направить на рассмотрение в Департамент регулирования обращения лекарственных средств ‎и медицинских изделий, который после проверки запроса перенаправляет его в Научный центр экспертизы средств медицинского применения (НЦЭСМП), говорится в проекте приказа. Последний в свою очередь отправит в Минздрав запрашиваемые сведения и документы, которые ведомство предоставит Минпромторгу.

В начале июля Госдума одобрила в третьем окончательном чтении закон, предоставляющий Минпромторгу право на получение информации о производстве лекарств, являющейся коммерческой тайной. Передача информации должна проходить в рамках межведомственного информационного взаимодействия. При этом Минздрав должен будет уведомлять производителя о передаче информации Минпромторгу, писал «ФВ».

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Артем Косенок

Таисия Кубрина

pharmvestnik