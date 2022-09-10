Gatehouse Bio и AstraZeneca разработают РНК-терапию для лечения сердечной недостаточности

AstraZeneca и Gatehouse Bio разработают терапию на основе РНК для лечения сердечной недостаточности. Для этого будет использоваться платформа Gatehouse на основе искусственного интеллекта.

Американская биотехнологическая компания Gatehouse Bio расширяет сотрудничество с AstraZeneca для разработки РНК-препаратов для лечения сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса. Об этом сообщает портал Pharmaceutical-Technology.

Первоначально компании объединились для выявления новых терапевтических целей для респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний в декабре 2019 года. Для этого использовалась платформа Gatehouse Bio на базе искусственного интеллекта. Используя эту платформу, компания обнаруживает мутации, связанные с болезнями, а также разрабатывает терапевтические средства для противодействия им.

«Наша способность выявлять мутации малых РНК открывает <…> возможность для [создания] портфеля олигонуклеотидных терапевтических средств, предназначенных для определенных групп пациентов», — отметил главный коммерческий директор Gatehouse Bio Нил Фостер.

Расширеное соглашение объединит научный опыт и инвестиции AstraZeneca в области РНК-терапии с возможностями Gatehouse Bio в разработке соединений малых РНК. «Опыт и платформа Gatehouse Bio в области малых РНК в сочетании с нашим собственным научным опытом открывают значительные возможности для воздействия на факторы, вызывающие заболевание при сердечной недостаточности», — заявила вице-президент AstraZeneca Oligonucleotide Discovery Шалини Андерссон.

Николай Соколов

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