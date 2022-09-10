Минздрав одобрил КИ препарата Novartis от крапивницы

Минздрав РФ 9 сентября выдал «Новартис Фарма» разрешение на проведение III фазы клинического исследования (КИ) ремибрутиниба в России в качестве терапии хронической крапивницы. В компании пока не заявляли, будут ли инициировать это КИ. Минздрав РФ 9 сентября выдал «Новартис Фарма» разрешение на проведение III фазы клинического исследования (КИ) ремибрутиниба в России в качестве терапии хронической крапивницы. В компании пока не заявляли, будут ли инициировать это КИ.

Согласно протоколу КИ, исследование может пройти на базе пяти российских медучреждений в Санкт-Петербурге, Рязани, Ставрополе и Ижевске, а принять в нем участие могут 20 человек. «Новартис Фарма» должна включить в КИ пациентов с хронической спонтанной крапивницей, завершивших участие в предшествующих исследованиях ремибрутиниба.

В марте 2022 года швейцарская Novartis сообщила о приостановке набора новых добровольцев в текущие КИ препаратов на территории России, а также заявила о временном отказе от проведения новых КИ в стране. На момент публикации новости в Novartis не ответили, будет ли компания проводить КИ ремибрутиниба в России.

Разрешение на КИ от Минздрава не означает, что компания обязана провести исследование. Так, в июне Минздрав выдал британской GSK разрешение на проведение II фазы КИ вакцины от золотистого стафилококка, но фармкомпания заявила, что не будет проводить КИ этого препарата в России.

GSK, также как и Novartis, отказалась от рекламной деятельности в России, проведения новых КИ, приостановила набор в текущие исследования в стране. Также британская компания прекратила импорт в Россию своих витаминов и БАДов.

Среди других фармкомпаний, отказавшихся от проведения новых КИ в России и прекративших набор в текущие исследования, оказались, например, американские Pfizer, Eli Lilly, Johnson & Johnson, AbbVie и японская Takeda.