Гамбия расследует связь между детской смертностью и сиропом парацетамола

Правительство Гамбии расследует, связаны ли смерти десятков маленьких детей от почечной недостаточности в последние месяцы с сиропом парацетамола, заявил в четверг, 8 сентября, глава службы здравоохранения страны, пишет Reuters.

В конце июля зафиксирован всплеск случаев острого повреждения почек среди детей в возрасте до пяти лет. По мере роста числа случаев врачи начали подозревать, что в этом могут быть замешаны лекарства.

Директор службы здравоохранения Гамбии Мустафа Биттайе сообщил агентству, что у ряда пациентов начались проблемы с почками через три-пять дней после приема местного сиропа парацетамола. Пока неясно, ведется ли расследование какой-либо конкретной марки парацетамола. Бактерии E. coli также были возможной причиной, сказал Биттайе. Симптомы, от которых пострадали дети, включали неспособность мочиться и лихорадку, которая в течение нескольких часов может закончиться почечной недостаточностью.

К началу августа, по данным министерства здравоохранения, 28 детей умерли, что составляет почти 90% летальности. По словам Биттайе, число погибших сейчас намного выше. Официальный обновленный подсчет ожидается в ближайшие дни.

gxpnews