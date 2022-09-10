В Россию до конца сентября поступит партия «Трикафты»

До конца сентября 2022 года в Россию поступит партия лекарственного препарата «Трикафта» (элексакафтор + тезакафтор + ивакафтор/ивакафтор) для детей с муковисцидозом, сообщает фонд «Круг добра».

«Очередная партия препарата элексакафтор + тезакафтор + ивакафтор/ивакафтор (таблетки в дозировке 100 мг + 50 мг + 75 мг; 150 мг № 84) подтверждена для поставки в Россию, – сообщил фонду представитель Sanofi. – Ввоз более 2000 упаковок ожидается до конца сентября 2022 года». В компании отметили, что препарат доставят в регионы, как только он поступит в Россию.

Препарат одобрили в США в 2019 году для пациентов старше 12 лет. Он подходит около 90% детей с муковисцидозом. Годовой курс лечения «Трикафтой» стоит 23 млн рублей.

Президент России Владимир Путин поручил упростить процедуру ввоза лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые закупает фонд «Круг добра».

gxpnews