Свердловская «Фармация» пытается монополизировать рынок льготных лекарств в регионе

В Свердловской области частные аптечные сети отстраняют от льготного отпуска лекарств, а Государственное автономное учреждение региона «Фармация» намерено монополизировать этот рынок, сообщили местному изданию 66.RU екатеринбургские фармритейлеры. Они полагают, что с этой задачей госструктура не справится, так как пока ей не хватает розничных точек и обученных сотрудников. Представители коммерческих аптек намерены привлечь прокуратуру, если им не удастся убедить региональный Минздрав, что «Фармация» не сможет самостоятельно реализовать льготный отпуск лекарств. В Свердловской области частные аптечные сети отстраняют от льготного отпуска лекарств, а Государственное автономное учреждение региона «Фармация» намерено монополизировать этот рынок, сообщили местному изданию 66.RU екатеринбургские фармритейлеры. Они полагают, что с этой задачей госструктура не справится, так как пока ей не хватает розничных точек и обученных сотрудников. Представители коммерческих аптек намерены привлечь прокуратуру, если им не удастся убедить региональный Минздрав, что «Фармация» не сможет самостоятельно реализовать льготный отпуск лекарств.

Свердловская область закупает льготные лекарства за счет федерального и регионального бюджетов. В таких препаратах нуждаются около 400 тысяч жителей региона.

Осуществлять хранение, дистрибуцию и отпуск льготных препаратов «Фармации» поручили в 2020 году, когда предприятие стало государственным автономным учреждением (ГАУ). До этого операторов федеральных и региональных льготных программ выбирали по конкурсу.

Предполагалось, что «Фармация» откроет свои аптечные пункты в каждой поликлинике, к которой приписаны пациенты с правом на льготные лекарства, однако в настоящее время открытых учреждением аптек недостаточно для реализации программы льготного отпуска лекарств без участия коммерческих аптек, отметили представители профильного бизнеса.

Ранее заявки частных сетей на аренду помещений в медучреждениях рассматривались и утверждались региональным Минздравом. «Если собственных розничных точек «Фармации» не хватало, льготные препараты помогали распространять коммерческие аптеки. Когда мы могли справиться сами, льготным отпуском занималась только государственная аптека. Мы считаем, что на рынке льготных лекарств конкуренции быть не должно. Это чисто государственная функция», – отмечал Андрей Попов, возглавлявший «Фармацию» с 2018 по май 2020 года.

Теперь, по сообщению екатеринбургских фармритейлеров, «Фармация» сменила тактику: частным аптекам, ставшим конкурентами, учреждение ограничивает поставки льготных лекарств, создавая искусственный дефицит.

Например, по словам гендиректора сети «Живика» Александра Востротина, весной 2022 года руководство ЦГКБ №3 уведомило, что аптечный пункт, работающий в больнице с 2004 года, должен освободить площадку 2 сентября – договор аренды продлевать не будут. «Выяснилось, что на наше место претендует «Фармация». <…> Хотя все эти годы «Живика» исправно платила по счетам, ремонтировала помещение, вкладывалась в оборудование и каналы связи, необходимые для отпуска льготных лекарств. Эти затраты мы еще не окупили. Если бы наша работа стала ненужной, мы бы встали и ушли. Но аптечный пункт успешно работает почти два десятка лет, и мы хотим здесь остаться», – заявил Востротин.

Генеральный директор сети аптек «Радуга» Анна Клименко также рассказала, что ее компании отказали в аренде городские больницы №23 и №24. По словам Клименко, когда срок договора истек, Минздрав региона не разрешил его продлить, намереваясь отдать помещения «Фармации». Клименко отметила, что, по ее наблюдениям, ГАУ проявляет интерес лишь к крупным больницам, где аптеки могут хорошо заработать, вместо того чтобы наладить обеспечение льготными лекарствами удаленных территорий региона. Клименко также подчеркнула, что самим больницам невыгодна монополия «Фармации», так как ее точки освобождены от арендной платы.

Сейчас в программе льготного отпуска лекарств участвует 197 розничных точек. Собственных аптек и аптечных пунктов у «Фармации» около 80. Чтобы отказаться от услуг частных фармритейлеров, госучреждению нужно открыть еще порядка 120 точек.

Все пострадавшие от деятельности «Фармации» аптечные сети собрались в рабочую группу с целью решить проблему в диалоге с властью, в том числе региональным Минздравом. Если сетям не удастся убедить ведомство, что с льготным отпуском лекарств «Фармация» самостоятельно не справится, они намерены привлечь к спору прокуратуру.

В регионах развивают и другие практики по отпуску льготных лекарств. Например, в Москве с 15 января 2022 года проходит эксперимент по выдаче льготных лекарств по электронным рецептам в коммерческих аптеках. Завершить пилотный проект планируется в конце этого года. Аптеки на ежемесячной основе получают субсидии в сумме, равной стоимости фактически отпущенных лекарств. Примечательно, что если пациент желает приобрести лекарство по определенному ТН, он может купить его за доплату.