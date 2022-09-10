«Круг добра» включил в перечень оказываемой помощи трансплантацию костного мозга

Фонд «Круг добра» будет помогать пациентам, которым необходима трансплантация костного мозга. Такое решение приняли члены экспертного совета организации, говорится на сайте фонда.

Отмечается, что «Круг добра» будет заниматься поиском, активацией и доставкой костного мозга и периферических гемопоэтических стволовых клеток из зарубежных регистров доноров костного мозга. Фонд также возьмет на себя финансовое обеспечение помощи.

Кроме того, фонд решил начать закупку двух жизненно важных препаратов для лечения онкологических и гематологических заболеваний – это «Дефителио» (МНН дефибротид) и «Фастуртек» (МНН расбуриказа). По словам заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии по научной и образовательной работе Кирилла Киргизова, эти препараты «единственные в своем роде при конкретных показаниях». «Дефителио» необходим детям после химиотерапии и трансплантации костного мозга, а «Фастуртек» – в начале онкологического и гематологического лечения. По словам эксперта, по каждому из этих препаратов у «Круга добра» может быть до 200 подопечных в год.

Еще три онкопрепарата вынесут на обсуждение во время очередного экспертного совета фонда. Сейчас в списке «Круга добра» 12 заболеваний, связанных с детским раком и трансплантацией костного мозга.

gxpnews