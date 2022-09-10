FDA изучает сообщения о случаях рака после установки грудных имплантатов

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) получило несколько сообщений о связи некоторых типов рака с рубцовой тканью, которая образуется вокруг грудных имплантатов, сообщает регулятор.

«После предварительного обзора опубликованной литературы в рамках нашего постоянного мониторинга безопасности грудных имплантатов FDA получило сообщения о менее чем 20 случаях плоскоклеточного рака и менее чем 30 случаях различных лимфом в капсуле вокруг грудного имплантата», – говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что в настоящее время недостаточно информации, чтобы сказать, вызывают ли грудные имплантаты эти виды рака или некоторые имплантаты представляют более высокий риск, чем другие.

В прошлом году агентство добавило новые ограничения и предупреждающие этикетки для имплантатов груди после сообщений о женщинах, у которых развилась анапластическая крупноклеточная лимфома, связанная с грудными имплантатами, или BIA-ALCL, рак иммунной системы. FDA заявило, что новые случаи лимфомы отличаются от случаев BIA-ALCL, о которых сообщалось ранее.

Регулятор подчеркнул, что случаи рака в рубцовой ткани вокруг имплантата редки и в настоящее время уровень заболеваемости и факторы риска неизвестны.

gxpnews