В Центре им. Гамалеи разрабатывают средство для желающих сбросить вес

Центр им. Гамалеи разработал препарат для нормализации жирового обмена и микрофлоры кишечника, сообщает «Российская газета». Предполагается, что средство должно помочь пациентам в процессе похудения.

Уже прошли доклинические испытания препарата. Клинические испытания должны начаться в 2023 году. «Если все сложится удачно, то в России может появиться аналог статинов с более оптимальным механизмом действия», – сказал заместитель директора по науке Центра им. Гамалеи профессор Александр Пронин. Он отметил, что считать это «таблеткой от ожирения» нельзя.

По данным Росстата на 2019 год, лишний вес имеется почти у 62% взрослых россиян, из них ожирение – у каждого пятого, а у 40% – избыточный лишний вес, то есть предожирение, сообщил РБК. Хуже того, ожирение есть и у каждого девятого ребенка в возрасте от трех до 13 лет.

gxpnews