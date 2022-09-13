Онкобольные Москвы смогут дистанционно получать электронные рецепты на лекарства

Пациенты с онкологическими заболеваниями смогут продлить электронные рецепты дистанционно с помощью телемедицинского сервиса, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы. Благодаря этому в клиниках снизится нагрузка на врачей, а пациентам не придется лишний раз посещать медучреждения.

«Мы интегрировали телемедицинский сервис в работу всех столичных центров амбулаторной онкологической помощи. Теперь специалисты этих центров могут дистанционно продлить пациенту действующий электронный рецепт на ряд онкологических и гематологических лекарственных препаратов. Для этого врач связывается с пациентом за шесть дней до окончания действия рецепта и оформляет его продление. Ранее для того, чтобы продлить рецепт, горожанам нужно было обязательно прийти на прием к врачу», – отметила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Как она подчеркнула, это нововведение позволит пациентам не посещать онкоконсилиумы, чтобы узнать о коллегиальном врачебном решении, а дистанционно получить решение.

«Также во время консультации медики создадут необходимые направления, в том числе на госпитализацию, например, для прохождения лучевой либо химиотерапии», – отметила Ракова.

В мэрии Москвы ранее прокомментировали формирование запаса жизненно необходимых препаратов.

gxpnews