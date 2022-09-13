Заложен первый камень в фундамент нового производства парентерального питания

8 сентября в Уссурийске на базе фармзавода «Ист-Фарм» прошла торжественная церемония закладки камня первого в России цеха по производству лекарств для парентерального питания.

В мероприятии приняли участие генеральный директор компании «Ист-Фарм» Юрий Скачко, министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко, министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин, министр экономического развития Приморского края Андрей Блохин и министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Приморского края Елена Иванова.

Общий объем инвестиций ГК «Фармасинтез» в новый проект составит 750 млн рублей. Запуск промышленного производства запланирован на третий квартал 2023 года. Предполагаемый ежегодный объем выпуска – 790 тысяч упаковок в год. Ввод данного объекта в эксплуатацию позволит ликвидировать зависимость от импорта и обеспечить потребность лечебных учреждений в парентеральном питании по доступной цене.

Ранее было заключено соглашение с правительством Приморского края, направленное на поддержку инвестпроекта.

gxpnews