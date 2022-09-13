J&J выплатит $205 млн австралийским истцам за дефектные имплантаты

Компания Johnson&Johnson (J&J) достигла мирового соглашения на 300 млн австралийских долларов ($204,9 млн) по двум коллективным искам, поданным компанией Shine Lawyers за продажу дефектных вагинальных имплантатов на рынке Австралии, передает Reuters.

Мировое соглашение, по словам Shine Lawyers, стало крупнейшим урегулированием коллективного иска по ответственности за качество продукции в истории Австралии. Оно последовало за многочисленными судебными разбирательствами с участием более 11 тыс. истцов, фармацевтического гиганта и его дочерней компании Ethicon.

За почти 10 лет J&J столкнулась с тысячами судебных исков от женщин, которые заявили, что страдали от болей, проблем с мочеиспусканием, кровотечений из-за дефектных имплантатов, использующихся при ряде заболеваний органов малого таза. J&J пыталась урегулировать аналогичные судебные иски в США, Канаде и Европе. На сегодняшний день общая сумма расчетов по претензиям к этой продукции для компании составила более $8 млрд.

Ранее в этом году калифорнийский суд обязал J&J выплатить $302 млн за сокрытие рисков, связанных с продуктами Ethicon.

gxpnews