НИИЭФА направил 796 млн рублей на модернизацию ускорителя для протонной терапии

Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова (АО «НИИЭФА», входит в ГК «Росатом») объявил тендер на разработку и поставку составных частей российского ускорителя протонов на общую сумму 795,9 млн рублей. На эти средства будет модернизирован циклотрон Ц-80 в Петербургском институте ядерной физики им. Б.П. Константинова (ПИЯФ, входит в НИЦ «Курчатовский институт») в Гатчине, который будет использоваться для протонной терапии в офтальмологии и наработки изотопов для производства радиофармпрепаратов (РФП). Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова (АО «НИИЭФА», входит в ГК «Росатом») объявил тендер на разработку и поставку составных частей российского ускорителя протонов на общую сумму 795,9 млн рублей. На эти средства будет модернизирован циклотрон Ц-80 в Петербургском институте ядерной физики им. Б.П. Константинова (ПИЯФ, входит в НИЦ «Курчатовский институт») в Гатчине, который будет использоваться для протонной терапии в офтальмологии и наработки изотопов для производства радиофармпрепаратов (РФП).

Тендер предполагает создание магнитопровода за 750,4 млн рублей и корпуса ускорительной камеры за 45,5 млн рублей. Техническое задание конкурса не публикуется, итоги конкурса подведут в середине сентября 2022 года.

Как рассказали Vademecum в НИИЭФА, перед институтом стоит задача модернизации изохронного циклотрона Ц-80, ранее установленного в ПИЯФ в Гатчине. «По завершении работ циклотрон обеспечит возможность работы с двумя выведенными пучками ускоренных протонов, предназначенных для наработки изотопов, в том числе особо чистых на основе применения магнитной сепарации, и применения протонной терапии офтальмологических заболеваний», – пояснил директор научно-технического центра линейных ускорителей АО «НИИЭФА» Юрий Гавриш.

Всего на создание циклотронного комплекса в Гатчине Ленинградской области на базе входящего ПИЯФ и онкоофтальмологического комплекса планируется направить 2,063 млрд рублей. Проект предполагает организацию центра разработки, создания и производства РФП на базе циклотрона Ц-80 для диагностики и терапии онкологических заболеваний, болезней глаза и его придаточного аппарата, болезней системы кровообращения, болезней нервной системы и других заболеваний.

В перечне РФП для производства указаны изотопы на основе радия-223 и 224, актиния-225, йода-123 и 124, индия-111, тербия-149, галлия-68, рубидия-92, технеция-99, меди-64 и 67, 67Cu, а также висмута-212. Онкоофтальмологическая клиника площадью 1 тысяча кв. м обойдется в 1,065 млрд рублей и будет принимать пациентов со злокачественными новообразованиями глаза, орбиты, головы, шеи из Северо-Западного федерального округа и частично других регионов России.

Срок реализации проектов назначен на 2025 год.

В апреле 2022 года НИИЭФА также подписал с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне соглашение о совместной разработке ускорителя протонов MSC-230 для флэш-терапии онкологических заболеваний. Соглашение включает четыре этапа и предполагает разработку технической документации, изготовление узлов и систем ускорителя, сборку, наладку и пробный запуск в НИИЭФА, последующую транспортировку в ОИЯИ, сборку и повторный запуск в Дубне в 2024 году.

Фото: pnpi.spb.ru

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