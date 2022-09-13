Молодые провизоры-фармацевты более критически оценивают медпредставителей

Молодые провизоры-фармацевты (младше 32 лет) в существенно большей степени, чем их старшие коллеги, склонны отмечать, что медицинские представители часто бывают слишком назойливы. Кроме того, наиболее молодые специалисты сетуют на то, что медпредставители подают по своему препарату одну и ту же информацию на протяжении длительного времени. Кроме молодых первостольников это также отмечают и менеджеры аптек, ответственные за закупки.

Анализ установок провизоров первого стола в отношении практики взаимодействия с представителями компаний-производителей показывает, что среди целевой аудитории по-прежнему распространено достаточно позитивное отношение к их работе: 86% опрошенных согласны с тем, что информацию о новых препаратах доносят именно медицинские представители. Среди них 32% определенно согласны, а более половины (54%) скорее согласны с утверждением «я узнаю о новых лекарственных средствах от медпредставителей». Похожим образом аудитория ответила на вопросы о согласии с утверждениями «для меня важна информация от медицинских представителей» – с этим суммарно согласны 85%, и «мне нравится общаться с медицинскими представителями» – 73%. Об этом свидетельствуют данные весенней волны 2022 года регулярного исследования Pharma-Q «Мнение провизоров-фармацевтов», приведенные компанией Ipsos (имеются в распоряжении «ФВ»).

При этом наблюдаются достаточно существенные различия между первостольниками разных возрастных групп. Так, в наибольшей степени полное согласие с утверждением, свидетельствующем о ведущей роли представителей компаний в информировании о новинках, свойственно первостольникам в возрасте старше 51 года (33% определенно согласны). И напротив, среди специалистов младше 32 лет отмечена менее выраженная приверженность получению информации о новых препаратах от медицинских представителей – 28% определенно согласны.

Наиболее заметные различия проявляются в установках, отражающих негативное отношение к медицинским представителям. Среди респондентов младше 32 лет 32% определенно согласны с утверждением «медпредставители часто бывают слишком назойливы». В группе первостольников старше 51 года доля тех, кто уверенно с этим согласен, – только 17%. Также среди провизоров старших поколений существенно меньше проявляется усталость от однообразия контента продвижения – лишь 16% определенно согласны с утверждением «по своему препарату представители подают одну и ту же информацию на протяжении длительного времени». Среди тех, кто моложе 32 лет, это отмечают 27%. Кроме того, молодым провизорам свойственно утомление от большого количества визитов медицинских представителей в аптеку – это с высокой степенью согласия отметили 23% респондентов.

Провизоры старших поколений в существенно большей степени открыты не только визитам представителей, но и групповым формам коммуникаций. Именно представителям этого сегмента аудитории нравится принимать участие в фармкружках в аптеке (20%) и в мероприятиях вне аптеки, организуемых компаниями-производителями (28%).

В отношении работы медицинских представителей менеджерам аптек, ответственным за закупки, также свойственно проявлять больше скепсиса, чем в целом провизорам-фармацевтам. Среди менеджеров выше доля тех, кто сетует на «назойливость» медпредставителей – определенно согласны с этим 31% респондентов этой специальности, а также на однообразие визитов по препаратам-аналогам (16%).

Шамиль Ахметзянов

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