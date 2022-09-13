Минсельхоз утвердил новые правила экспертизы ветпрепаратов

Минсельхоз утвердил новые правила экспертизы ветпрепаратов. Новые правила вступят в силу в 2023 году.

С 1 марта 2023 года вступят в силу новые правила проведения экспертизы ветеринарных препаратов. Министерство сельского хозяйства утвердило Приказ № 529 от 15.08.2022 «Об утверждении Правил проведения экспертизы лекарственных средств для ветеринарного применения и форм заключений комиссии экспертов».

Приказ устанавливает:

правила проведения экспертизы препаратов для ветеринарного применения;

форму заключения комиссии экспертов по результатам экспертизы качества лекарственного средства и экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения препарата;

форму заключения комиссии экспертов по результатам экспертизы качества фармсубстанции для ветеринарного применения.

Экспертизу ветпрепаратов будет проводить подведомственный Россельхознадзору Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов.

Новые правила заменят принятый в 2012 году документ.

Фото: Васбеев Ринат

Ринат Васбеев

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