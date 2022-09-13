США займутся поддержкой своей биотехнологической отрасли

Президент США Джо Байден подписал указ о поддержке биотехнологической отрасли страны. Эти меры помогут снизить зависимость от китайских производств и быстрее реагировать на новые вызовы.

Президент США Джо Байден подписал указ о выделении дополнительных государственных средств на поддержку биотехнологической промышленности Соединенных Штатов. Информация об этом опубликована на сайте Белого дома.

Хотя страна лидирует по исследованиям и разработкам в этой области, значительное количество биотехнологических производств переезжает за границу. Представители сферы национальной безопасности и разведки Соединенных Штаты особенно обеспокоены зависимостью страны от производств Китая.

«Соединенные Штаты слишком сильно полагались на иностранные материалы и биопроизводства, а перенос критически важных отраслей, включая биотехнологию, угрожает нашей способности получить доступ к таким материалам, как важные химические вещества и активные фармацевтические компоненты», — говорится в сообщении.

Указ позволит правительству США направлять дополнительные средства для использования биотехнологий в самых разных областях. Reuters пишет, что потенциальные сферы применения варьируются от производства биодизельного топлива компанией Renewable Energy Group до вакцин против COVID-19 от Pfizer и BioNTech или генетически модифицированных семян компании Corteva.

Федеральное правительство США уже финансирует биотехнологические исследования и разработки через Национальный институт здравоохранения, Министерство сельского хозяйства США и другие ведомства. Но в целом финансирование таких исследований в США сократилось с момента максимальных показателей в 1950-х годах, и Байден пообещал изменить эту тенденцию.

Также указ будет способствовать обучению новых кадров в сфере биотехнологий и улучшит регуляторные процессы для биотехнологических продуктов.

Белый дом полагает, что совершенствование отечественного биопроизводства в конечном итоге приведет к снижению цен, укрепит цепочки поставок и поможет выработать решения для борьбы с изменением климата.

Николай Соколов

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