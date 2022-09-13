Нью-Йорк наращивает вакцинацию от полиомиелита после обнаружения вируса в сточных водах

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила чрезвычайное положение в связи со стихийным бедствием, чтобы ускорить работу по вакцинации жителей от полиомиелита после того, как вирус был обнаружен в пробах сточных вод, взятых в четырех округах. Об этом сообщает Reuters.

Распоряжение Хокул последовало за обнаружением вируса в прошлом месяце в образцах из округа Нассау на Лонг-Айленде, граничащего с районом Куинс в Нью-Йорке. Ранее в этом году вирус был обнаружен в образцах из округов Рокленд, Ориндж и Салливан, расположенных к северу от города.

По данным департамента здравоохранения штата, в июле первый подтвержденный случай полиомиелита почти за десятилетие в Соединенных Штатах был обнаружен у взрослого в округе Рокленд.

«В некоторых случаях полиомиелит может вызвать необратимый паралич, но его можно предотвратить с помощью вакцины, впервые выпущенной в 1955 году. Хотя лекарства не существует, три инъекции вакцины обеспечивают почти 100%-ный иммунитет. Люди всех возрастов находятся под угрозой, хотя вирус в первую очередь поражает детей в возрасте трех лет и младше», – пишет издание.

Чиновники призвали непривитых взрослых и несовершеннолетних в возрасте от двух месяцев сделать прививку от вируса и посоветовали вакцинированным людям получить пожизненную бустерную дозу.

Чрезвычайное положение будет действовать до 9 октября. Поставлена цель вакцинировать 90% жителей.

Как стало известно в апреле, Израиль начал вакцинацию от полиомиелита после первого случая заболевания с 1988 года.

gxpnews