В США начали набор пациентов с оспой обезьян для участия в исследовании препарата TPOXX

Национальные институты здравоохранения (NIH) США заявили, что начали набор пациентов с обезьяньей оспой для участия в последней стадии исследования препарата TPOXX компании SIGA Technologies против этой болезни. Об этом сообщает Reuters.

Пероральные и внутривенные формы TPOXX одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для лечения оспы, но еще не имеют допуска для лечения оспы обезьян. Однако в настоящее время препарат доступен клиницистам для лечения оспы обезьян по запросу на сострадательное использование, пишет издание.

NIH планирует зарегистрировать более 500 пациентов, включая взрослых и детей, которые затем будут рандомизированы для получения таблеток TPOXX или плацебо в течение 14 дней. Исследователи оценят, быстрее ли выздоравливают участники, получавшие TPOXX, по сравнению с плацебо, а также предоставят важные данные об оптимальной дозировке и безопасности препарата для детей и беременных.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в Соединенных Штатах зарегистрировано более 21 тысячи подтвержденных случаев оспы обезьян.

Как стало известно ранее, в США значительно расширят число точек распространения вакцин от оспы обезьян.

gxpnews