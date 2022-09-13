Единая вакцина от гриппа и COVID-19 прошла основной объем доклинических исследований

Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ) завершил доклинические исследования безопасности и эффективности комбинированной вакцины для профилактики гриппа и коронавирусной инфекции, разрабатываемой совместно с «Ростехом». Исследования проведены в объеме, который необходим для получения разрешения на клинические исследования (КИ). Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В доклинических исследованиях комбинированная вакцина показала соответствующий международным требованиям уровень безопасности, иммуногенности и протективности. В ближайших планах ИСКЧ и «Ростеха» – подготовка досье для получения от Минздрава России разрешения на проведение клинического исследования первой-второй фазы. Массовый выпуск вакцины планируется начать на одном из фармацевтических заводов холдинга «Нацимбио» госкорпорации «Ростех».

«Эксперты считают, что COVID-19 постепенно становится таким же сезонным заболеванием, как и грипп. Одновременно растет спрос на качественные вакцины, способные эффективно защищать организм от этих вирусов. Совместный проект ИСКЧ и „Ростеха” нацелен на создание эффективного и безопасного препарата для профилактики сразу двух респираторных инфекций. В процессе работы применяются современные технологии производства вакцин, в том числе нашего холдинга „Нацимбио” – ключевого производителя препаратов для Национального календаря профилактических прививок. К фазе клинических испытаний комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса планируем приступить до конца текущего года», – сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Вакцина создана на основе запатентованных разработок компаний группы ИСКЧ и имеющемся опыте внедрения разработок комбинированных вакцин холдинга «Нацимбио». Многокомпонентная (комбинированная) вакцина содержит компоненты для защиты от четырех сезонных штаммов вирусов гриппа, а также компонент, обеспечивающий защиту от вируса SARS-CoV-2. Ожидается, что одной прививки будет достаточно для защиты организма сразу от двух заболеваний. Вакцина имеет важную социальную и экономическую значимость. За счет двойного действия она может повысить охваты вакцинацией от обеих инфекций и привести к повышению эффективности профилактических мероприятий против гриппа и COVID-19.

Как стало известно ранее, вакцина «Ростеха» от натуральной оспы на 85% защищает от оспы обезьян.

gxpnews