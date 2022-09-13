«Аспект Медикал» вложит 137 млн рублей в производство медтехники для реабилитации и наборов для ИВЛ

Компания «Аспект Медикал» из Екатеринбурга в 2022 году начнет выпуск систем реабилитации и наборов для сборки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Объем инвестиций в проект, который запустят в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Титановая долина» в Свердловской области, оценивается в 136,9 млн рублей. Компания «Аспект Медикал» из Екатеринбурга в 2022 году начнет выпуск систем реабилитации и наборов для сборки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Объем инвестиций в проект, который запустят в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Титановая долина» в Свердловской области, оценивается в 136,9 млн рублей.

Проект будет реализован в ОЭЗ на площадке «Уктус». Там предприятие планирует наладить сборочный цех по выпуску аппаратно-программного комплекса для локомоторной терапии «Крисаф», а также наборов для сборки аппаратов ИВЛ, которые компания намерена поставлять на экспорт. На заводе будет создано 59 рабочих мест.

Аппараты «Крисаф» предназначены для автоматизированной реабилитации больных с нарушениями двигательных функций из-за травм и операций на головном и спинном мозге, инсультов, а также для лечения детского церебрального паралича. Они представляют собой специализированную раму, 10 исполнительных механизмов, мягкие манжеты, стойку управления и монитор.

Комплекс позволяет воспроизводить механические движения туловища и нижних конечностей в пассивном, пассивно-активном и активном режимах с возможностью использования виртуальной игровой среды для большей мотивации пациента. Оборудование не дает осевой нагрузки на позвоночник, что позволяет использовать комплекс на ранних этапах реабилитации, отмечают разработчики. В настоящее время системы «Крисаф» установлены в Республиканской детской клинической больнице в Уфе, а также в НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава в Москве.

Как следует из реестра Росздравнадзора, аппараты «Крисаф» выпускаются на заводе электроники «Миконт» в Перми, он же выступает носителем регудостоверения. При этом «Аспект Медикал» является официальным дистрибьютором продукции. По словам исполнительного директора «Аспект Медикал» Марии Поздеевой, компания решила организовать производство в Уктусе, поскольку модернизировать действующую площадку оказалось слишком затратно. Помимо этого, компанию привлекла близость аэропорта Кольцово для поставок на экспорт.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Аспект Медикал» зарегистрировано в 2012 году и в равных долях принадлежит бывшему гендиректору Уральского приборостроительного завода (УПЗ, входит в ГК «Ростех») Булату Гайнутдинову, Ринату Зайнуллину, Марии Поздеевой и Екатерине Кузнецовой. В 2021 году выручка компании составила 8,678 млн рублей, чистая прибыль – 1,97 млн рублей.

«Титановая долина» была создана в декабре 2010 года. В состав ОЭЗ входят две производственные площадки – «Верхняя Салда» и «Уктус». Помимо «Аспект Медикал», в сфере медицины инвесторами ОЭЗ выступают также МО «Отдел медицинской техники» (производство реанимационных расходных материалов и корпусной медицинской мебели для оснащения клиник и врачебных кабинетов с объемом инвестиций 450 млн рублей) и «Русмед» (производство одноразовых трехкомпонентных шприцев и медицинских масок, объем вложений оценивается в 426 млн рублей).