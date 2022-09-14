«Петровакс» объявил о начале поставок четырехвалентной вакцины от гриппа на рынок РФ и за рубеж

Компания «Петровакс Фарм» объявила о начале поставок четырехвалентной вакцины для профилактики гриппа «Гриппол® Квадривалент». Общий объем поставок для российского и зарубежного рынков в 2022 году составит более 2,5 млн доз. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Вакцина „Гриппол® Квадривалент” зарегистрирована в России в 2018 году, препарат производится в России по технологии полного цикла производства готовой лекарственной формы (ГЛФ) в соответствии со стандартами GMP на собственном предприятии компании. Эта гриппозная вакцина защищает от четырех штаммов: двух вирусов типа А (H1N1 и H3N2) и вируса типа В двух линий (B/Ямагата + В/Виктория). Адъювант азоксимера бромид, входящий в ее состав, в три раза снижает количество антигенов в вакцине и обеспечивает выраженный гуморальный и клеточный иммунный ответ, что подтверждено научными публикациями в международных рецензируемых журналах Frontiers in Immunology, Vaccine и др.», – говорится в сообщении.

«Гриппол® Квадривалент» разработан по технологии производства вакцин семейства «Гриппол®», которые входят в государственные программы иммунизации ряда стран, имеют широкую доказательную базу и многолетний опыт применения. Создание и поставки вакцины соответствуют реализации национальной Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года, в рамках которой в России утвержден план перехода на использование четырехвалентных вакцин для профилактики гриппа на период 2021-2025 годов.

«Поддержание и укрепление иммунитета граждан – одно из ключевых направлений деятельности компании. Поставки современной вакцины „Гриппол® Квадривалент” открывают не только дополнительные возможности по защите российских пациентов от вируса гриппа, но и позволяют расширить экспортный потенциал компании», – заявил управляющий директор биотехнологического бизнеса «Петровакс Фарм» Михаил Грубман.

gxpnews