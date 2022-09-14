«Коммерсантъ» сообщил о сложностях с кредиторами у фармгруппы A.v.e

Арбитражный суд Москвы ввел наблюдение в отношении дистрибьютора «Органик Фармаси», входящего в группу A.v.e бывших акционеров сети «36,6» Владимира Кинцурашвили и Ивана Саганелидзе, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на решение, опубликованное в картотеке дел. Заявителем выступило ООО «Кастело» – поставщик фармацевтической продукции, которому «Органик Фармаси» задолжала 4,7 млн рублей.

Издание отмечает, что Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе в 2018 году вышли из числа акционеров и управляющих сети «36,6», забрав около 25 аптек в Москве, которые стали развивать в премиальном формате под брендом A.v.e. «Органик Фармаси» была основным дистрибьютором сети. В 2021 году ее выручка превысила 2 млрд рублей.

Вскоре у дистрибьюторов обострились отношения с поставщиками, отмечает издание. За 2021 год контрагенты подали к «Органик Фармаси» 38 исков и взыскали 105 млн рублей задолженности, с начала этого года подано около 20 исков на сумму более 47 млн рублей. На этом фоне в конце 2021 года Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе вышли из числа учредителей «Органик Фармаси», а собственником компании стал Анвар Зайдулин, следует из ЕГРЮЛ.

Временный управляющий «Органик Фармаси» Николай Микушин заявил, что представители «Органик Фармаси» не выходят на связь и не передают документы. По его мнению, произошедшая смена собственника, а также юридического адреса может быть связана с желанием бенефициаров избежать расплаты с кредиторами. В реестр кредиторов «Органик Фармаси», помимо «Кастело», пытаются включиться еще девять компаний. Среди них структуры, связанные с бывшими владельцами «Органик Фармаси», например «Скай Органик», на 50% принадлежащая основанной Владимиром Кинцурашвили «Винко-Софт», а также созданное им в сентябре 2021 года ООО «А.в.е».

Именно на ООО «А.в.е» теперь оформлена лицензия на аптеки A.v.e в Москве и Подмосковье, большая часть которых совпадает с аптеками из лицензии ранее управлявшей сетью «МРФК+». В отношении «МРФК+» с октября 2021 года также рассматривается заявление о банкротстве от входящего в X5 Group АО «ТД „Перекресток”», которому компания должна за аренду.

gxpnews