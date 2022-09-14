FDA назначило нового главу отдела по вакцинам взамен уволившегося в знак протеста

FDA назначило бывшего топ-менеджера MSD новым директором отдела по вакцинам. Предыдущее руководство уволилось в знак протеста против одобрения бустерных прививок.

FDA назначило бывшего вице-президента MSD (в США и Канаде — Merck&Co) Дэвида Каслоу новым директором Отдела по изучению и экспертизе вакцин. Об этом сообщает The Endpoints News.

Каслоу заменит исполняющего обязанности директора Питера Маркса. Он был назначен на эту должность после ухода Марион Грубер и ее заместителя Филипа Краузе в конце 2021 года. Они были не согласны со стратегией FDA в отношении бустерных прививок против COVID-19.

Грубер и Краузе работали в агентстве несколько десятилетий. После увольнения они написали статью для Washington Post, в которой заявили, что «не думают, что бустеры необходимы для всего населения, даже несмотря на появление варианта «Омикрон». Они также стали соавторами статьи в Lancet, в которой обсуждались доступные данные о вакцинах, где отмечали, что они «не поддерживают широкомасштабную бустерную иммунизацию».

Тем не менее, бустеры в США были одобрены, и Каслоу вступает в должность в тот момент, когда двухвалентные бустерные прививки от COVID-19 распространяются среди населения, а первые данные об их эффективности начинают поступать регуляторам.

Endpoints пишет, что Каслоу обладает 35-летним опытом исследований и разработок вакцин. Более десяти лет он провел в некоммерческой организации PATH, которая занимается в том числе борьбой со вспышками заболеваний. Он также был вице-президентом и руководителем отдела интеграции и управления вакцинами в MSD и основателем отдела разработки вакцин против малярии в Национальном институте здравоохранения (NIH), где работал 13 лет.

Фото: covid19commission.org

Николай Соколов

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