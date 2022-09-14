Россельхознадзор обвинил иностранные компании в дефиците ветпрепаратов

Производители ветпрепаратов направили письмо в правительство с просьбой пересмотреть меры поддержки отрасли. В обращении говорится о возможном дефиците импортных препаратов. В Минсельхозе ситуацию на рынке оценили как «стабильную». В Россельхознадзоре в дефиците ветпрепаратов обвинили западные компании, поскольку не вводилось никаких ограничений на ввоз и оборот зарубежных препаратов.

Ассоциация ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) сообщила о сложностях с приобретением импортных средств для наркоза и вакцин. Производители направили коллективное письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть меры поддержки отрасли, пишут «Известия». «На сегодняшний день учреждения ветеринарии по всей стране продолжают испытывать сложности с приобретением средств инъекционного и ингаляционного наркоза, необходимых для проведения срочных и плановых лечебных и профилактических мероприятий в отношении домашних и бездомных непродуктивных животных. Остро стоит проблема доступа к отечественным и импортируемым иммунобиологическим препаратам — в первую очередь инактивированным вакцинам от бешенства, соответствующим международным стандартам ВОЗ», — говорится в письме.

Из 2150 наименований ветеринарных лекарственных препаратов, официально зарегистрированных на территории России, 888 производится за рубежом. Порядка 70% импортируемых препаратов обращаются на территории России более трех лет, а более 40% из них прошли процедуру подтверждения государственной регистрации и используются отечественными потребителями более пяти лет, — отметили в АВФАРМ.

У многих зарекомендовавших себя импортных препаратов для сельскохозяйственных и домашних животных нет отечественных аналогов. Например, у тех, которые используются для лечения бабезиоза, бордетеллеза, хронической почечной недостаточности, сахарного диабета, лептоспироза и кардионеврологических заболеваний животных.

В Минсельхозе ситуацию оценили как «стабильную», отметив, что у наиболее востребованных средств зарубежного производства имеются отечественные аналоги, а объемы их производства наращиваются.

Представленная информация о дефиците ветеринарных препаратов является некорректной, считают в Россельхознадзоре. Служба отмечает, что в 2022 году не вводилось никаких ограничений на ввоз в Россию и оборот на ее территории зарубежных лекарственных препаратов, поэтому «любой дефицит зарубежных препаратов на российском рынке является искусственно созданным зарубежными производителями».

Поставки импортных ветеринарных препаратов, в том числе производства США и европейских стран, налаживаются, спад поставок отмечался только в марте-апреле 2022 года, отмечают в Россельхознадзоре.

По данным ФГИС «Ветис», объем ввоза ветеринарных препаратов с начала 2022 года имеет тенденцию к увеличению. За 8 месяцев ввезено на 16% больше антибиотиков, чем за аналогичный период прошлого года, и на 25% больше вакцин для ветеринарного применения. В период с 1 января по 1 июля в России произведено 107 млн упак. ветеринарных препаратов, в том числе 7,2 млрд доз вакцин. Для сравнения: за аналогичный период 2021 года произведено 81 млн упак., т.е. производство выросло на 30%.

Фото: aleksandarlittlewolf/ru.freepik.com

Ринат Васбеев

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