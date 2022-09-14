Microsoft поможет Novo Nordisk разрабатывать препараты с помощью ИИ

Microsoft будет использовать искусственный интеллект совместно с Novo Nordisk для ускорения разработки препаратов.

Технологический гигант Microsoft подписал пятилетний договор с Novo Nordisk. Точные детали партнерства неизвестны, но известно, что Novo Nordisk будет использовать технологии искусственного интеллекта Microsoft для ускорения разработки лекарств. Об этом говорится в пресс-релизе датской компании.

В частности, искусственный интеллект будет использоваться для автоматического обобщения информации из широкого круга источников, таких как специальная литература, патенты, научные отчеты и дискуссионные форумы. Таким образом будут вырабатываться новые научные идеи.

Также ИИ будет применяться для разработки моделей, которые смогут прогнозировать риск развития атеросклероза у человека или образования бляшек в артериях. Кроме того, компании будут работать над выявлением новых мишеней и биомаркеров атеросклероза.

«Мы [находимся] на пути к более быстрому и масштабному использованию ИИ при разработке лекарств, что в конечном итоге приведет к [появлению] большего количества прорывных инноваций <…> для лучшего удовлетворения потребностей пациентов», — заявил старший вице-президент по цифровой науке и инновациям в Novo Nordisk Ларс Фог Иверсен.

Microsoft уже сотрудничает с рядом биофармацевтических компаний. В 2018 году корпорация подписала соглашение о сотрудничестве с Adaptive Biotechnologies для изучения Т-клеток. У компании также есть соглашение с бельгийской UCB, хотя детали этого сотрудничества также не разглашаются. Microsoft работает с компанией Volastra над разработкой платформы биомаркеров для метастатического рака.

Николай Соколов

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