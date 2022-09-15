Исключенный из минимального ассортимента ранитидин отозвали с рынка из-за угрозы здоровью

Минздрав отозвал 18 регистрационных удостоверений препаратов с МНН ранитидин. Среди причин отзыва указана угроза здоровью человека при применении. Ранее препарат исключили из минимального ассортимента.

Минздрав отозвал ранитидин, как препарат, представляющий угрозу здоровью человека при применении. Основанием для этого послужило заключение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранении, изложенного в письме Росздравнадзора № 01-59009/22 от 26 августа.

Отозвано 18 регистрационных удостоверений препаратов с МНН ранитидин. Информация размещена в государственном реестре. Решение принято на основании статьи 32 Федерального закона №61 «Об обращении лекарственных средств», указано в заключении Минздрава. Принято решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра следующих препаратов:

Ранитидин-Ферейн, регистрационное удостоверение Р N001648/02 от 27.10.2008г. ЗАО «Брынцалов-А». Ранитидин-ЛекТ, регистрационное удостоверение: ЛП-001613 от 28.03.2012г., «Тюменский химико-фармацевтический завод». Ранитидин-Акрихин, регистрационное удостоверение: Р N000032/01 от 14.03.2012г. ОАО «АКРИХИН» Ранитидин-АКОС, регистрационное удостоверение: Р N002761/01 от 24.11.2008г. ОАО «Синтез» Ранитидин, регистрационное удостоверение: Р N000973/01 от 19.11.2007г. АО «Новосибхимфарм» Ранитидин, регистрационное удостоверение: Р N003814/01 от 16.10.2009г. ОАО «Мосхимфармпрепараты» им.Н.А.Семашко» Ранитидин, регистрационное удостоверение: П N012931/01 от 21.07.2008г. Яка-80 Ранитидин, регистрационное удостоверение: П N014531/01 от 12.12.2008г. ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье» Ранитидин, регистрационное удостоверение: ЛСР-001732/10 от 05.03.2010г. Мапичем АГ Ранитидин, регистрационное удостоверение: П N014316/01 от 01.10.2007г. Хемофарм А.Д. Ранитидин, регистрационное удостоверение: П N013975/01 от 14.08.2008г. Шрея Лайф Саенсиз Пвт.Лтд Ранитидин, регистрационное удостоверение: П N014849/01-2003 от 28.04.2009г. Панацея Биотек Лтд Ранитидин, регистрационное удостоверение: ЛСР-005890/08 от 23.07.2008г. Открытое акционерное общество «Авексима» Ранисан, регистрационное удостоверение: П N014593/01 от 03.12.2009г. ПРО.МЕД.ЦС Прага. Зантак, регистрационное удостоверение: П N014716/01 от 16.10.2008г. ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» Гистак, регистрационное удостоверение: П N012380/02 от 01.10.2011г. Ранбакси Лабораториз Лтд Ацилок, регистрационное удостоверение: П N011363/02 от 25.05.2010г. Кадила Фармасютикалз Лимитед Ацилок, регистрационное удостоверение: П N011363/01 от 18.05.2010г. Кадила Фармасютикалз Лимитед.

Как сообщал ранее «ФВ», ранитидин удалили из минимального ассортимента аптек. Правительством внесло изменения в перечни лекарств. Распоряжение подписал 24 августа 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин.

В сентябре 2021 года Минздрав приостановил применение ранитидина в России. Росздравнадзор отозвал все серии препаратов, обращающихся на рынке. Ситуация продиктована новыми данными о безопасности ранитидина, сообщил Росздравнадзор. Было выявлено повышение уровня потенциально опасных примесей при хранении с течением времени.

Елена Воронина

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