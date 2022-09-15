Министр здравоохранения Республики Союз Мьянма выразил большую заинтересованность в приобретении продукции ГК «Фармасинтез»

11 сентября в рамках официального визита делегации Мьянмы в Иркутскую область состоялся визит министра здравоохранения республики на производственную площадку АО «Фармасинтез» в Иркутске.

Принимающей стороной выступил Н. В. Пуния, исполнительный директор ГК «Фармасинтез», и И. Н. Мороз, генеральный директор АО «Фармасинтез».

В ознакомительной экскурсии также приняли участие первый заместитель председателя правительства Иркутской области Р. Л. Ситников и исполняющий обязанности министра здравоохранения региона А. В. Шелехов.

Гости ознакомились с подробной информацией о группе компаний «Фармасинтез» и посетили крупнейший цех СТЛФ5, в котором в крупнотоннажных объемах производятся лекарственные препараты в стерильных и твердых лекарственных формах.

Министр здравоохранения республики отметил высочайший уровень организации производственного процесса и выразил большую заинтересованность в приобретении лекарственных препаратов и активных фармацевтических субстанций, производимых на предприятиях группы компаний «Фармасинтез».

Результатом встречи стала достигнутая договоренность о начале сотрудничества Министерства здравоохранения Республики Союз Мьянма и ГК «Фармасинтез».

gxpnews