«Биннофарм» сможет ежегодно экономить на налогах миллионы рублей

Столичный производитель рыбной продукции «Меридиан» и фармацевтическая компания «Биннофарм» смогут ежегодно экономить на налогах около 65 млн рублей благодаря статусу промышленного комплекса, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С 2016 года Москва присваивает предприятиям города статус промышленного комплекса, который дает им право на налоговые льготы. Теперь эти преференции станут доступны производителю лекарственных препаратов „Биннофарм” и изготовителю рыбной продукции „Меридиан”. Общая сумма ежегодных налоговых льгот для этих компаний оценивается почти в 65 млн рублей», – цитирует Ефимова пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Статус промышленного комплекса позволяет сократить региональный налог на прибыль со стандартных 17 до 13,5%. Налог на недвижимое имущество при этом снижается до 50% от исчисленного, на землю – до 20%, налог на аренду земли составляет всего 0,3% от кадастровой стоимости участка, отметили в пресс-службе.

«Московские предприятия со статусом промкомплекса – это производители высокотехнологичной продукции, а также самых необходимых для населения товаров. Благодаря поддержке города только за прошлый год они сэкономили на налогах 1,9 млрд рублей», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Благодаря статусу промкомплекса компании смогут направить дополнительные средства на развитие производственных площадок. Директор по производству АО «Биннофарм» Анатолий Ягленко уточнил, что в ближайшие несколько лет предприятие планирует совершенствовать свои биотехнологические компетенции и расширить выпуск суппозиториев и аэрозолей.

Статус промкомплекса присваивается на 10 лет. При этом он подлежит обязательному ежегодному подтверждению. В рамках антикризисной поддержки бизнеса правительство Москвы приняло решение продлить на один год действие всех специальных статусов автоматически.

Как стало известно ранее, в первом полугодии 2022 года выручка «Биннофарм Групп» выросла на 16,3%, до 12,6 млрд рублей.

gxpnews